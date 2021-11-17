Джокович подарил мальчику на трибунах кепку после победы над Рублёвым в Турине

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подарил юному болельщику кепку после победы в матче с россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

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Победа над Рублёвым позволила Новаку досрочно выйти в полуфинал турнира вслед за действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым. На старте в Турине Джокович в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. В заключительном матче группового отбора Джокович встретится с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP — 2021 составил $ 7 250 000. Финал состоится 21 ноября.