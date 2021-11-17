Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире ATP. Его может заменить Карацев

Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире ATP. Его может заменить Карацев
Комментарии

Итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере» сообщил, что участник Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) поляк Хуберт Хуркач не появился на сегодняшней тренировке.

Ранее появлялась информация о том, что Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Хуберт крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6.

Согласно регламенту соревнований, в случае снятия Хуркача его должен заменить третий запасной россиянин Аслан Карацев. Карацев идёт следующим после Янника Синнера и британца Кэмерона Норри в Чемпионской гонке ATP – 2021. Синнер и Норри ранее заменили итальянца Маттео Берреттини и грека Стефаноса Циципаса соответственно.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал.

Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021