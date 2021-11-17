Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире ATP. Его может заменить Карацев

Итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере» сообщил, что участник Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) поляк Хуберт Хуркач не появился на сегодняшней тренировке.

Ранее появлялась информация о том, что Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Хуберт крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6.

Согласно регламенту соревнований, в случае снятия Хуркача его должен заменить третий запасной россиянин Аслан Карацев. Карацев идёт следующим после Янника Синнера и британца Кэмерона Норри в Чемпионской гонке ATP – 2021. Синнер и Норри ранее заменили итальянца Маттео Берреттини и грека Стефаноса Циципаса соответственно.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал.