Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире ATP. Его может заменить Карацев

Итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере» сообщил, что участник Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) поляк Хуберт Хуркач не появился на сегодняшней тренировке.
Ранее появлялась информация о том, что Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Хуберт крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6.
Согласно регламенту соревнований, в случае снятия Хуркача его должен заменить третий запасной россиянин Аслан Карацев. Карацев идёт следующим после Янника Синнера и британца Кэмерона Норри в Чемпионской гонке ATP – 2021. Синнер и Норри ранее заменили итальянца Маттео Берреттини и грека Стефаноса Циципаса соответственно.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал.
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