Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о таланте Эрлинга Холанда
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Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович оценил талант форварда дортмундской «Боруссии» норвежца Эрлинга Холанда.
«Холанд невероятен, я не футбольный эксперт, чтобы говорить о его способностях, но как фанат я впечатлён его навыками и результативностью. Он один из лучших молодых игроков. Мне нравится работоспособность Эрлинга, его уверенность», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Ранее Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине (Италия) со счётом 6:3, 6:2, эта победа позволила сербу досрочно выйти в полуфинал турнира вслед за действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым.
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