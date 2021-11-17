Наоми Осака объявила о начале сотрудничества с брендом белья Victoria’s Secret

Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака объявила о начале сотрудничества с крупнейшим мировым брендом женского нижнего белья Victoria’s Secret.
«Рада наконец-то поделиться тем, что я присоединилась к коллективу Victoria’s Secret. Очень рада и горжусь тем, что буду сотрудничать с невероятной группой женщин. В детстве никогда бы не подумала, что такое возможно. Не могу дождаться момента, когда покажу вам, ребята то, что мы будем делать с VS», — прокомментировала новость Осака.
Публикация доступна в «инстаграме» Наоми Осаки.
Напомним, на послематчевой пресс-конференции в сентябре Осака расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится. Это произошло после поражения в матче третьего круга US Open – 2021 с канадкой и будущей финалисткой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.
- 17 ноября 2021
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