Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эксперт — о письме Пэн Шуай: это вызывает гораздо больше беспокойства, чем просто молчание

Эксперт — о письме Пэн Шуай: это вызывает гораздо больше беспокойства, чем просто молчание
Комментарии

Теннисный аналитик Мэттью Уиллис тревожно отреагировал на публикацию сообщения от чемпионки двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянки Пэн Шуай.

Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.

В электронном письме, которое Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.

«Боже милостивый, оптика этого скандала становится зловещей. Это вызывает гораздо больше беспокойства, чем просто молчание», — написал Уиллис в своём «твиттере».

Чемпионка Уимблдона обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии. И пропала Чемпионка Уимблдона обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии. И пропала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021