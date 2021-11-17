Эксперт — о письме Пэн Шуай: это вызывает гораздо больше беспокойства, чем просто молчание
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Теннисный аналитик Мэттью Уиллис тревожно отреагировал на публикацию сообщения от чемпионки двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянки Пэн Шуай.
Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.
В электронном письме, которое Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.
«Боже милостивый, оптика этого скандала становится зловещей. Это вызывает гораздо больше беспокойства, чем просто молчание», — написал Уиллис в своём «твиттере».
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