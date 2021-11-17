В WTA скептически отнеслись к письму от пропавшей Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон отреагировал на публикацию сообщения от чемпионки двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянки Пэн Шуай.

Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.

«Заявление Пэн Шуай, опубликованное сегодня китайскими государственными СМИ, только вызывает у меня опасения по поводу её безопасности и местонахождения.

Мне трудно поверить, что это на самом деле Пэн написала письмо, отправленное нам. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, выступив с обвинениями в сексуальном насилии в адрес бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и весь мир нуждаются в независимых и поддающихся проверке доказательствах того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней с помощью различных форм связи, но всё безрезультатно.

Пэн Шуай имеет право говорить свободно, без принуждения и запугивания. Её заявление о сексуальном насилии должно быть рассмотрено и расследовано полностью прозрачно, без какой-либо цензуры. Голоса женщин должны быть услышаны, а не подвергаться цензуре и диктовке», — приводит слова Саймона пресс-служба WTA.