Россиянин Аслан Карацев прибыл в Турин на Итоговый чемпионат ATP

Российский теннисист Аслан Карацев прибыл в Турин (Италия) на Итоговый чемпионат ATP и уже провёл первую тренировку на основном корте.

Карацев является третьим запасным на соревнованиях. Ранее появлялась информация о том, что поляк Хуберт Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Хуберт крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6. После этого он не вышел на тренировку и не появился в пресс-доме.

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Напомним, первые два запасных уже заняли свои места в сетках. Итальянец Янник Синнер и британец Кэмерон Норри ранее заменили итальянца Маттео Берреттини и грека Стефаноса Циципаса соответственно.

Отметим, что Карацев станет третьим россиянином на Итоговом чемпионате ATP — 2021, на него изначально квалифицировались действующий чемпион Даниил Медведев и Андрей Рублёв.