Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянин Аслан Карацев прибыл в Турин на Итоговый чемпионат ATP

Россиянин Аслан Карацев прибыл в Турин на Итоговый чемпионат ATP
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев прибыл в Турин (Италия) на Итоговый чемпионат ATP и уже провёл первую тренировку на основном корте.

Карацев является третьим запасным на соревнованиях. Ранее появлялась информация о том, что поляк Хуберт Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Хуберт крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6. После этого он не вышел на тренировку и не появился в пресс-доме.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, первые два запасных уже заняли свои места в сетках. Итальянец Янник Синнер и британец Кэмерон Норри ранее заменили итальянца Маттео Берреттини и грека Стефаноса Циципаса соответственно.

Отметим, что Карацев станет третьим россиянином на Итоговом чемпионате ATP — 2021, на него изначально квалифицировались действующий чемпион Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021