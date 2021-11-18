Аслан Карацев сказал итальянскому журналисту, что пока не знает, будет ли завтра играть

Российский теннисист Аслан Карацев коротко высказался о своём участии в Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) в качестве третьего запасного.
«Не знаю», — ответил Аслан на вопрос о том, сыграет ли он в завтрашней сессии, сообщает итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
Карацев прибыл и потренировался в Турине, где может заменить поляка Хуберта Хуркача. Ранее появилась информация о том, что Хуркач почувствовал недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Поляк крупно проиграл Синнеру со счётом 2:6, 2:6. После этого он не вышел на тренировку и не появился в пресс-доме.
В случае отказа от участия в Итоговом Хуркача Карацеву предстоит провести единственный матч в Красной группе. Его соперником станет третья ракетка мира немец Александр Зверев.
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