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Норри проиграл Рууду и первым в Турине лишился шансов на выход в плей-офф

Норри проиграл Рууду и первым в Турине лишился шансов на выход в плей-офф
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12-я ракетка мира британец Кэмерон Норри с поражения стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Ранее он заменил снявшегося с соревнований грека Стефаноса Циципаса.

В матче второго тура Зелёной группы Норри в трёх сетах проиграл восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Норри 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Рууда — 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

Отметим, Норри стал первым из восьми участников Итогового турнира, кто лишился шансов на попадание в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа Кэмерон встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал турнира.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
17 ноября 2021, среда. 23:10 МСК
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
1 		6 6
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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