Норри проиграл Рууду и первым в Турине лишился шансов на выход в плей-офф

12-я ракетка мира британец Кэмерон Норри с поражения стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Ранее он заменил снявшегося с соревнований грека Стефаноса Циципаса.
В матче второго тура Зелёной группы Норри в трёх сетах проиграл восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Норри 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Рууда — 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
Отметим, Норри стал первым из восьми участников Итогового турнира, кто лишился шансов на попадание в плей-офф.
В заключительном матче группового этапа Кэмерон встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал турнира.
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