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Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA

Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
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Пятая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В финальном матче Мугуруса обыграла соперницу из Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 39 минут.

В полуфинале Мугуруса победила Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3.

В другом полуфинальном матче эстонка Контавейт обыграла соперницу из Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Для 28-летней Мугурусы это первый выигранный Итоговый турнир WTA. Вдобавок она первая испанка, выигравшая этот турнир в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.

Гвадалахара. Финал
18 ноября 2021, четверг. 04:45 МСК
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии
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