Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
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Пятая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В финальном матче Мугуруса обыграла соперницу из Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 39 минут.
В полуфинале Мугуруса победила Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3.
В другом полуфинальном матче эстонка Контавейт обыграла соперницу из Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Для 28-летней Мугурусы это первый выигранный Итоговый турнир WTA. Вдобавок она первая испанка, выигравшая этот турнир в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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