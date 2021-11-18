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Контавейт — Мугурусе: ты обыграла меня дважды за турнир. Ты слишком сильна

Контавейт — Мугурусе: ты обыграла меня дважды за турнир. Ты слишком сильна
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала поражение в финальном матче Итогового турнира WTA. В двух сетах она уступила Гарбинье Мугурусе из Испании — 3:6, 5:7. Примечательно, что единственным поражением эстонки на турнире до финального матча был матч группового этапа с той же Мугурусой — 4:6, 4:6.

«Xочу поздравить Гарбинье. Ты меня дважды обыграла на этом турнире, ты слишком сильна. И, конечно же, поздравляю твою команду. Вы молодцы.

Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо Дмитрию Турсунову. Спасибо моему тренеру по физподготовке. Спасибо семье. Спасибо за то, что всегда поддерживали меня и верили. Верили даже тогда, когда я сама в себя не верила.

И спасибо всей Эстонии. Всем, кто вставал в 3:30 утра, чтобы смотреть мои матчи. Ваша поддержка очень много для меня значит», — сказала Контавейт в послематчевом интервью.

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