Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Надаля и Тима на Итоговом турнире 2020 года

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о самых ярких воспоминаниях с прошлогоднего Итогового чемпионата АТР, чемпионом которого он стал.



«Самые яркие воспоминания? Однозначно — полуфинал и финал. Конечно, я помню каждый матч и каждый матч был очень тяжёлым. Но взять хотя бы полуфинал — Рафа Надаль подавал на игру…



Помню, чувствовал, что играю хорошо. Я был в отличной форме, только что выиграл Париж. Стоял на приёме и думал: «Неужели я проиграю и просто вернусь домой?» Действительно, дом был близок.



Но это был последний турнир в году, и я не хотел заканчивать его таким образом. Я был просто счастлив, что мне удалось оформить брейк и вернуться в игру. Не так часто получается это сделать, особенно когда речь идёт о Рафе.



В финале с Домиником Тимом было то же самое. Он полностью доминировал надо мной большую часть матча. Кажется, при счёте 3–3 или 4–4 во втором сете у него было несколько брейк-пойнтов, и я помню один из них: я отдал ему лёгкий мяч, был у сетки, но он промахнулся из выгодной позиции. В этом и заключается теннис.



Мне удалось выиграть оба матча, каждый из которых длился более двух с половиной часов. Эти две игры запомнились мне, потому что они делают титул ещё слаще», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.