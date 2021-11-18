Медведев рассказал, за счёт чего обыграл Надаля и Тима на Итоговом турнире 2020 года

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о самых ярких воспоминаниях с прошлогоднего Итогового чемпионата АТР, чемпионом которого он стал.
«Самые яркие воспоминания? Однозначно — полуфинал и финал. Конечно, я помню каждый матч и каждый матч был очень тяжёлым. Но взять хотя бы полуфинал — Рафа Надаль подавал на игру…
Помню, чувствовал, что играю хорошо. Я был в отличной форме, только что выиграл Париж. Стоял на приёме и думал: «Неужели я проиграю и просто вернусь домой?» Действительно, дом был близок.
Но это был последний турнир в году, и я не хотел заканчивать его таким образом. Я был просто счастлив, что мне удалось оформить брейк и вернуться в игру. Не так часто получается это сделать, особенно когда речь идёт о Рафе.
В финале с Домиником Тимом было то же самое. Он полностью доминировал надо мной большую часть матча. Кажется, при счёте 3–3 или 4–4 во втором сете у него было несколько брейк-пойнтов, и я помню один из них: я отдал ему лёгкий мяч, был у сетки, но он промахнулся из выгодной позиции. В этом и заключается теннис.
Мне удалось выиграть оба матча, каждый из которых длился более двух с половиной часов. Эти две игры запомнились мне, потому что они делают титул ещё слаще», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
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