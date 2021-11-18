Каспер Рууд поделился ожиданиями от решающего матча с Андреем Рублёвым на Итоговом турнире

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от решающего матча группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) с россиянином Андреем Рублёвым. Победитель их встречи, которая состоится 19 ноября, выйдет в полуфинал соревнований.
«Мы встречались пару раз, но пока мне не удалось его победить. Но, конечно, я постараюсь показать нечто новое в пятницу и буду бороться по-другому. Раньше мои действия не приносили желаемого результата. Это будет забавное испытание. Рублёв — отличный парень, мы хорошо друг друга знаем. Он всегда играет очень интенсивно. Надеюсь сделать то же самое», — приводит слова Рууда официальный сайт турнира.
Рууд и Андрей ранее проиграли сербу Новаку Джоковичу, который обеспечил себе место в полуфинале. На счету россиянина победа над греком Стефаносом Циципасом. Норвежец во втором туре обыграл британца Кэмерона Норри, который заменил снявшегося Циципаса.
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