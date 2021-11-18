Медведев необычно ответил на вопрос о типах теннисных ударов

Российский теннисист Даниил Медведев отличился, отвечая на вопрос пресс-службы ATP. Шесть ведущих игроков попросили назвать три типа ударов в большом теннисе.



Каспер Рууд, Новак Джокович, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Александр Зверев синхронно ответили ожидаемо: «Форхенд, бэкхенд и подача». И лишь Даниил отличился: «Бэкхенд, форхенд и смэш».

Видео доступно в официальном «твиттере» АТР.

На этой неделе в Турине проходит Итоговый турнир АТР, на котором участвуют все теннисисты, отвечающие на вопрос на видео. Джокович и Медведев досрочно пробились в полуфинал. Стоит отметить, что Даниил является действующим чемпионом ATP Finals — в финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Доминика Тима из Австрии.