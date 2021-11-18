«Неожиданные слова». Новак Джокович отреагировал на высказывание Ника Кирьоса о нём

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал слова австралийца Ника Кирьоса о нём. Ранее уроженец Канберры в ответ на вопрос об отказе Новака от обязательной вакцинации от коронавируса сказал: «Кайри Ирвинг, Новак… Эти парни так много отдали спорту, многим пожертвовали. Это спортсмены, которыми восхищаются миллионы людей. Думаю, с моральной точки зрения неправильно заставлять кого-то делать прививку».

«Это были неожиданные для меня слова, учитывая всё, что Ник говорил обо мне в последние пару лет. Но в этот раз я должен с ним согласиться. Свобода выбора должна быть на первом месте, не только для меня, но и для всех. И не так важно, касается ли это вакцинации или чего-то другого в жизни. У тебя должна быть свобода выбора, ты сам должен решать, что делать», — приводит слова Джоковича Reuters.