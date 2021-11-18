Китай подверг цензуре аккаунт Осаки в Weibo после её слов поддержки в адрес Пэн Шуай

Китайские власти подвергли цензуре аккаунт экс первой ракетки мира, японки Наоми Осаки в социальной сети Weibo после её высказывания о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай. Об этом сообщает Ubitennis со ссылкой на Nikkei Asia.
Weibo — основная социальная сеть в Китае, которой ежедневно пользуются миллионы людей. Множество других социальных сетей, например, «Твиттер», в стране официально запрещены.
По информации Nikkei Asia, пост Осаки с поддержкой Шуай был удалён, а комментарии на её странице были отключены.
Напомним, Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Вчера, 17 ноября в СМИ распространили письмо авторства, якобы Шуай. В нём от лица теннисистки сообщается, что с ней всё в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.
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