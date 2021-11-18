Норри: участие в Итоговом турнире АТР использую в качестве подготовки к Кубку Дэвиса

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал участие в Итоговом турнире АТР, которое стало реальным благодаря снятию с турнира грека Стефаноса Циципаса. В первом же матче на соревнования Норри проиграл Касперу Рууду из Норвегии — 6:1, 3:6, 4:6.



«Я наслаждаюсь каждой секундой в Турине. На тренировках чувствовал себя хорошо и в целом был готов соревноваться. На матч с Руудом вышел заряженным, и мне всё понравилось. Всё свелось к паре геймов во втором и третьем сетах. Доволен уровнем своего тенниса.



Это невероятная неделя. Я использовал её как тренировочный блок перед Кубком Дэвиса, так что провести здесь пару матчей – это бонус и огромный опыт», — цитирует Норри официальный сайт АТР.



Заключительный матч группового этапа Кэмерон проведёт с Новаком Джоковичем.

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