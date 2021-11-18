Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри: участие в Итоговом турнире АТР использую в качестве подготовки к Кубку Дэвиса

Норри: участие в Итоговом турнире АТР использую в качестве подготовки к Кубку Дэвиса
Комментарии

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал участие в Итоговом турнире АТР, которое стало реальным благодаря снятию с турнира грека Стефаноса Циципаса. В первом же матче на соревнования Норри проиграл Касперу Рууду из Норвегии — 6:1, 3:6, 4:6.

«Я наслаждаюсь каждой секундой в Турине. На тренировках чувствовал себя хорошо и в целом был готов соревноваться. На матч с Руудом вышел заряженным, и мне всё понравилось. Всё свелось к паре геймов во втором и третьем сетах. Доволен уровнем своего тенниса.

Это невероятная неделя. Я использовал её как тренировочный блок перед Кубком Дэвиса, так что провести здесь пару матчей – это бонус и огромный опыт», — цитирует Норри официальный сайт АТР.

Заключительный матч группового этапа Кэмерон проведёт с Новаком Джоковичем.

Новость по теме
Норри проиграл Рууду и первым в Турине лишился шансов на выход в плей-офф
Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке
Поделиться
Теги Теннис ATP •••

Источник: ATP Tour

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021