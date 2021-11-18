Федерер — о раннем завершении карьеры жены: я сам посоветовал ей положить конец этой боли
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что был инициатором завершения карьеры женой Миркой в 24-летнем возрасте.
«Мирка очень страдала из-за постоянных травм. Её карьера закончилась очень рано и я сам посоветовал ей положить конец этой боли», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Ранее швейцарец объявил о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Карьеру Федерер завершать при этом не планирует.
Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.
Новость по темеРоджер Федерер объяснил, почему решил не заканчивать карьеру
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