Федерер — о раннем завершении карьеры жены: я сам посоветовал ей положить конец этой боли

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что был инициатором завершения карьеры женой Миркой в 24-летнем возрасте.



«Мирка очень страдала из-за постоянных травм. Её карьера закончилась очень рано и я сам посоветовал ей положить конец этой боли», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Ранее швейцарец объявил о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Карьеру Федерер завершать при этом не планирует.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.