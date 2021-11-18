Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер — о раннем завершении карьеры жены: я сам посоветовал ей положить конец этой боли

Федерер — о раннем завершении карьеры жены: я сам посоветовал ей положить конец этой боли
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заявил, что был инициатором завершения карьеры женой Миркой в 24-летнем возрасте.

«Мирка очень страдала из-за постоянных травм. Её карьера закончилась очень рано и я сам посоветовал ей положить конец этой боли», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Ранее швейцарец объявил о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Карьеру Федерер завершать при этом не планирует.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.

Новость по теме
Роджер Федерер объяснил, почему решил не заканчивать карьеру
«Роджер просил совета у всех перед первым свиданием». История любви Федерера и Мирки «Роджер просил совета у всех перед первым свиданием». История любви Федерера и Мирки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021