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Федерер: к пробежкам смогу вернуться в январе, на корт — не ранее апреля

Федерер: к пробежкам смогу вернуться в январе, на корт — не ранее апреля
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поделился планами восстановления от травмы, из-за которой он был вынужден досрочно завершить сезон ещё в середине лета.

«Я смогу вернуться к пробежкам в январе, а вот на корте планирую начать работу не ранее апреля.

С нетерпением жду своего возвращения к официальным играм — ориентируюсь на лето 2022 года. В данный момент мне необходимо терпение и осторожность. Я уже давно не играл, поэтому рисковать ни к чему», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Ранее швейцарец объявил о том, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Карьеру Федерер завершать при этом не планирует.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене ещё в конце июня. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.

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