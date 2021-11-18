Стефанос Циципас выступил с заявлением после снятия с Итогового чемпионата ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который из-за травмы снялся с Итогового чемпионата ATP, выступил с заявлением.

«Не так ожидал закончить этот сезон. Трудно осмыслить это. Это тот турнир, который я очень ждал в этом году.

Хотел бы посвятить пост всем прекрасным моментам, которые были у меня на корте в этом году. Благодарю всех за упорный труд, прогресс, преданность, веру и смелость в 2021 году. Нет места негативу, и абсолютно нет причин испытывать какие-либо сожаления, печаль или тревогу. Моё здоровье и благополучие — это самое главное, и так будет всегда.

Хотел бы лично поблагодарить каждого болельщика за верность в этом моём каждодневном пути. Поклонники — это семья.

Тренеры, агенты, инструкторы, физиотерапевты, менеджеры, партнёры, организации, благотворительные организации, коллеги — спасибо, что вы ежедневно заставляете меня становиться лучше. Вы одинаково дороги мне.

Не могу дождаться, когда снова вернусь на корт», — написал Циципас на своей странице в «Инстаграме».