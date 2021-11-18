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Александр Зверев победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Александр Зверев победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP. Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Благодаря этой победе Александр вышел в полуфинал турнира.

Зверев 11 раз подал навылет и не допустил ни единой ошибки на подаче, реализовав три брейк-пойнта из семи. У Хуркача аналогичная статистика по подаче: 11 эйсов и ни одной двойной ошибки. У польского спортсмена не было ни одного шанса сделать брейк.

Соперником Зверева по полуфиналу станет первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович. Матч Джокович — Зверев состоится в субботу, 20 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
18 ноября 2021, четверг. 16:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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