Александр Зверев победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP. Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Благодаря этой победе Александр вышел в полуфинал турнира.
Зверев 11 раз подал навылет и не допустил ни единой ошибки на подаче, реализовав три брейк-пойнта из семи. У Хуркача аналогичная статистика по подаче: 11 эйсов и ни одной двойной ошибки. У польского спортсмена не было ни одного шанса сделать брейк.
Соперником Зверева по полуфиналу станет первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович. Матч Джокович — Зверев состоится в субботу, 20 ноября.
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
18 ноября 2021, четверг. 16:10 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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