Александр Зверев победил Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP. Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Благодаря этой победе Александр вышел в полуфинал турнира.

Зверев 11 раз подал навылет и не допустил ни единой ошибки на подаче, реализовав три брейк-пойнта из семи. У Хуркача аналогичная статистика по подаче: 11 эйсов и ни одной двойной ошибки. У польского спортсмена не было ни одного шанса сделать брейк.

Соперником Зверева по полуфиналу станет первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович. Матч Джокович — Зверев состоится в субботу, 20 ноября.