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Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Александр Зверев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Итогового чемпионата ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев, который одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP, сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира.

Зверев провёл на турнире три матча. Сперва он обыграл итальянца Маттео Берреттини, который, проиграв первый сет, снялся с матча из-за травмы. Затем он в трёх сетах проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву, после чего одолел Хуркача. Что касается Джоковича, то он пока провёл два матча: сначала серб в двух сетах победил норвежца Каспера Рууда, а затем взял верх над россиянином Андреем Рублёвым — также в двух сетах.

В другом полуфинале сыграет россиянин Даниил Медведев, его соперник определится позднее. Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 20 ноября.

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