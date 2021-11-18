Александр Зверев прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем на Итоговом чемпионате ATP
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев, который одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP, прокомментировал свой успех. Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу Зверева.
«Сегодня был непростой матч с точки зрения психологии. Мне необходимо было побеждать, поэтому я был на сто процентов сосредоточен. Рад, что победил в двух сетах и прошёл дальше.
Прибавлять можно всегда. Разница между топ-игроками невелика, но, чтобы победить, нужно всё сделать правильно, вплоть до мелочей. Надеюсь, у меня получится сделать это в субботу (в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
В полуфинале Зверев сыграет с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
18:12
-
17:57
-
17:15
-
17:14
-
17:06
-
17:02
-
16:03
-
15:50
-
15:04
-
13:15
-
12:35
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:56
-
09:56
-
08:53
-
08:24
-
06:58
-
01:03
-
00:13
- 17 ноября 2021
-
23:34
-
23:28
-
21:26
-
21:02
-
20:26
-
20:11
-
19:45
-
19:29
-
19:11
-
18:32
-
18:24
-
18:19
Партнерский контент