Александр Зверев прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем на Итоговом чемпионате ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, который одержал победу в противостоянии с поляком Хубертом Хуркачем в третьем матче группового турнира Итогового чемпионата ATP, прокомментировал свой успех. Счёт матча — 6:2, 6:4 в пользу Зверева.

«Сегодня был непростой матч с точки зрения психологии. Мне необходимо было побеждать, поэтому я был на сто процентов сосредоточен. Рад, что победил в двух сетах и прошёл дальше.

Прибавлять можно всегда. Разница между топ-игроками невелика, но, чтобы победить, нужно всё сделать правильно, вплоть до мелочей. Надеюсь, у меня получится сделать это в субботу (в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В полуфинале Зверев сыграет с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем.