Александр Зверев высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в полуфинале
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Немецкий теннисист Александр Зверев, который сегодня, 18 ноября, победил поляка Хуберта Хуркача, поделился ожиданиями от матча с лидером мирового рейтинга, сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP. Полуфинальное противостояние Зверев — Джокович состоится в субботу, 20 ноября.
«В этом сезоне я играл с Новаком на всех крупных турнирах, которые проводятся на харде. У нас с ним уже появляется привычка играть в поздних стадиях крупных турниров. Нас ожидает интересный матч, я считаю», — приводит слова Александра Зверева пресс-служба ATP.
Напомним, Новак Джокович досрочно обеспечил себе место в полуфинале Итогового чемпионата ATP после того как победил норвежца Каспера Рууда и россиянина Андрея Рублёва.
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