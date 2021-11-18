Хуберт Хуркач подытожил выступление на Итоговом чемпионате ATP. Он проиграл все три матча

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал своё выступление на Итоговом чемпионате ATP. Хуркач проиграл все три матча в групповом турнире, его соперниками были россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев.

«Я набрался опыта. Определённо хочу вернуться на этот турнир и выступать лучше, чем сейчас. Я ведь знаю, что в состоянии играть лучше, чем на этой неделе. Я начал хорошо, но всё-таки недостаточно хорошо играл. Такое бывает.

В целом это был отличный сезон. Я многому научился, а это важно для меня. Тот прогресс, которого я добился, дал мне возможность попасть сюда и выступать здесь. Сейчас стараюсь понять, над чем мне нужно работать», — приводит слова Хуркача пресс-служба ATP.