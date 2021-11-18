Хуберт Хуркач подытожил выступление на Итоговом чемпионате ATP. Он проиграл все три матча
Поделиться
Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал своё выступление на Итоговом чемпионате ATP. Хуркач проиграл все три матча в групповом турнире, его соперниками были россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и представитель Германии Александр Зверев.
«Я набрался опыта. Определённо хочу вернуться на этот турнир и выступать лучше, чем сейчас. Я ведь знаю, что в состоянии играть лучше, чем на этой неделе. Я начал хорошо, но всё-таки недостаточно хорошо играл. Такое бывает.
В целом это был отличный сезон. Я многому научился, а это важно для меня. Тот прогресс, которого я добился, дал мне возможность попасть сюда и выступать здесь. Сейчас стараюсь понять, над чем мне нужно работать», — приводит слова Хуркача пресс-служба ATP.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
19:38
-
19:11
-
18:39
-
18:12
-
17:57
-
17:15
-
17:14
-
17:06
-
17:02
-
16:03
-
15:50
-
15:04
-
13:15
-
12:35
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:56
-
09:56
-
08:53
-
08:24
-
06:58
-
01:03
-
00:13
- 17 ноября 2021
-
23:34
-
23:28
-
21:26
-
21:02
-
20:26
-
20:11
-
19:45
-
19:29
-
19:11
Партнерский контент