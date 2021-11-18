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Даниил Медведев рассказал, как относится к статусу действующего чемпиона Итогового турнира

Даниил Медведев рассказал, как относится к статусу действующего чемпиона Итогового турнира
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к своему статусу действующего победителя Итогового чемпионата ATP.

«Все спрашивают меня, как я чувствую себя в роли действующего чемпиона. Я всегда отвечаю, что чувствую себя так, как будто действующего чемпиона не существует. Будет новый чемпион, в новом городе, в Турине (в 2020 году Итоговый чемпионат ATP прошёл в Лондоне. — Прим. «Чемпионата»).

Мне действительно пока всё нравится — особенно потому, что я хорошо играю. И надеюсь на большее», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале Итогового чемпионата 2021 года Медведев сыграет с победителем противостояния Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале Новак Джокович сразится с Александром Зверевым.

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