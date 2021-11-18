Зверев выложил забавную картинку в «Инстаграме» после выхода в полуфинал Итогового турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев выложил забавную картинку в «Инстаграме» после выхода в полуфинал Итогового чемпионата ATP. На картинке Зверев сидит на мотороллере, на котором изображён немецкий флаг.

Посмотреть картинку можно в «инстаграме» Александра Зверева.

Зверев сыграет в полуфинале с Новаком Джоковичем. Александр провёл на турнире три матча. Сперва он обыграл итальянца Маттео Берреттини, который, проиграв первый сет, снялся с матча из-за травмы. Затем он в трёх сетах проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву, после чего одолел поляка Хуберта Хуркача. Что касается Джоковича, то он пока провёл два матча: сначала серб в двух сетах победил норвежца Каспера Рууда, а затем взял верх над россиянином Андреем Рублёвым — также в двух сетах.