Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 18 ноября, в Турине (Италия) состоится матч третьего, заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Поединок поставлен на вечернюю сессию и начнётся не раньше 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Янник Синнер на Итоговом чемпионате ATP.

Напомним, Даниил Медведев, выигравший два матча в группе, уже обеспечил себе выход в полуфинал. Его соперник определится завтра, 19 ноября, во встрече Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев. Полуфиналы состоятся послезавтра, 20 ноября.