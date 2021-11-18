Серена Уильямс высказалась о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс высказалась о ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь, после того как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«Я опустошена и потрясена новостями о моей коллеге Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдётся как можно скорее. Это необходимо расследовать, и мы не имеем права молчать. Шлю свою любовь ей и её семье в это невероятно тяжёлое время», — написала Уильямс в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 17 ноября, в СМИ распространили письмо якобы авторства Пэн Шуай. В нём от лица теннисистки сообщается, что с ней всё в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.
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