Серена Уильямс высказалась о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс высказалась о ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь, после того как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Я опустошена и потрясена новостями о моей коллеге Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдётся как можно скорее. Это необходимо расследовать, и мы не имеем права молчать. Шлю свою любовь ей и её семье в это невероятно тяжёлое время», — написала Уильямс в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 17 ноября, в СМИ распространили письмо якобы авторства Пэн Шуай. В нём от лица теннисистки сообщается, что с ней всё в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.