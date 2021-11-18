Андрей Рублёв сыграет в дневной сессии решающий матч в группе Итогового чемпионата ATP
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет в дневной сессии решающий матч в группе Итогового чемпионата ATP, в котором его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Матч Рублёв — Рууд состоится завтра, 19 ноября, и начнётся не раньше 16:00 мск.
В другом матче группы, не имеющем турнирного значения, серб Новак Джокович сразится с британцем Кэмероном Норри. Встреча Джокович — Норри также состоится завтра, 19 ноября, и начнётся не раньше 23:00 мск.
Победитель матча Рублёв — Рууд выйдет в полуфинал, где сразится с россиянином Даниилом Медведевым. В другом полуфинале Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Полуфинальные встречи состоятся послезавтра, 20 ноября.
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