Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет в дневной сессии решающий матч в группе Итогового чемпионата ATP, в котором его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Матч Рублёв — Рууд состоится завтра, 19 ноября, и начнётся не раньше 16:00 мск.

В другом матче группы, не имеющем турнирного значения, серб Новак Джокович сразится с британцем Кэмероном Норри. Встреча Джокович — Норри также состоится завтра, 19 ноября, и начнётся не раньше 23:00 мск.

Победитель матча Рублёв — Рууд выйдет в полуфинал, где сразится с россиянином Даниилом Медведевым. В другом полуфинале Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Полуфинальные встречи состоятся послезавтра, 20 ноября.