WTA поддержала хэштег #ГдеПэнШуай

Женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала хэштег в поддержку пропавшей китайской теннисистки Пэн Шуай. В официальном «твиттере» организации опубликовали фото спортсменки, прикрепив хэштег #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай).

Посмотреть запись можно в «твиттере» WTA.

Пэн Шуай перестала выходить на связь, после того как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Вчера, 17 ноября, в СМИ распространили письмо якобы авторства Пэн Шуай. В нём от лица теннисистки сообщается, что с ней всё в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.

Ранее о ситуации вокруг Пэн Шуай высказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс.

