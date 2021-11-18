Даниил Медведев разгромил Янника Синнера в первом сете со счётом 6:0

Сегодня, 18 ноября, в Турине (Италия) проходит матч третьего, заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором играют россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Первый сет закончился со счётом 6:0 в пользу Медведева.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Янник Синнер на Итоговом чемпионате ATP.

Напомним, Даниил Медведев, выигравший два матча в группе, уже обеспечил себе выход в полуфинал. Его соперник определится завтра, 19 ноября, во встрече Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев. Полуфинальные встречи состоятся послезавтра, 20 ноября.