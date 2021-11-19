Медведев в упорном матче победил Синнера на групповой стадии Итогового турнира

В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся матч групповой стадии Итогового турнира в Красной группе между 25-летним представителем России Даниилом Медведевым (2-е место рейтинга) и 20-летним итальянцем Янником Синнером (11-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Медведева со счётом – 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 2 часа и 29 минут.

Российский теннисист в этой игре совершил 18 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовав 5 из 11 (45%) брейк-пойнтов. У его оппонента – 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейк-пойнтов.

Напомним, Даниил Медведев, выигравший два матча в группе, уже обеспечил себе выход в полуфинал. Его соперник определится завтра, 19 ноября, во встрече Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев. Полуфиналы состоятся послезавтра, 20 ноября.