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Медведев в упорном матче победил Синнера на групповой стадии Итогового турнира

Медведев в упорном матче победил Синнера на групповой стадии Итогового турнира
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В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся матч групповой стадии Итогового турнира в Красной группе между 25-летним представителем России Даниилом Медведевым (2-е место рейтинга) и 20-летним итальянцем Янником Синнером (11-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Медведева со счётом – 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 2 часа и 29 минут.

Российский теннисист в этой игре совершил 18 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовав 5 из 11 (45%) брейк-пойнтов. У его оппонента – 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейк-пойнтов.

Напомним, Даниил Медведев, выигравший два матча в группе, уже обеспечил себе выход в полуфинал. Его соперник определится завтра, 19 ноября, во встрече Андрей РублёвКаспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев. Полуфиналы состоятся послезавтра, 20 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
18 ноября 2021, четверг. 23:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7 10
0 		7 7 6 8
         
Янник Синнер
11
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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