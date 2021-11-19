Медведев прокомментировал победу над Синнером в сложнейшей игре Итогового турнира

25-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Италии Янником Синнером (6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)) в заключительной игре групповой стадии Итогового турнира.
«Это сложно, когда матч «мёртвый» для турнирной ситуации, мы оба боролись. Думаю, у нас получился зрелищный матч из такого выставочного. Думаю, зрителям он должен понравиться.
Янник улучшает свой рейтинг по ходу сезона. Возможно, в следующем году он попадёт напрямую на Итоговой, не будучи альтернативой. Нас в ATP иногда спрашивают, кто будет прорывом года. Вы можете проверить, я говорил как раз, что прорывом этого года должен стать Янник.
Плей-офф? Всем матчи будут близкие по счёту. Если я смогу выиграть полуфинал, то постараюсь, чтобы он был как можно короче. Потому что мне нужен отдых», — гласит комментарий Медведева с корта после игры с Синнером.
Российский теннисист в этой игре совершил 18 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовав 5 из 11 (45%) брейк-пойнтов. У его оппонента – 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 (40%) удачных брейк-пойнтов.
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