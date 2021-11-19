Советская чемпионка «Ролан Гаррос»: Роджер Федерер — это явление. Мы на него молимся

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде, советская теннисистка Ольга Морозова поделилась мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере. Ранее Федерер объявил, что пропустит Australian Open, и признал, что, скорее всего, не выступит на Уимблдоне.
«Федерер – это явление в теннисе, мы на него молимся практически. Он оставил невероятный след в современном теннисе. Речь и о красоте тенниса, и о ведении игры.
Я считаю, что Уимблдон без Федерера немыслим. Решение будет принимать он, с учётом того, чего хочет от тенниса и от своей жизни. Если захочет играть Уимблдон с листа – ради бога. Но я не верю, что он будет показывать какие-то невероятные результаты. Молодое поколение очень сильное, цепкое, энергичное», — цитирует Морозову «РИА Новости Спорт».
- 19 ноября 2021
-
08:16
-
07:39
-
01:51
-
01:44
- 18 ноября 2021
-
23:36
-
23:06
-
22:42
-
22:36
-
22:12
-
22:06
-
21:02
-
20:40
-
19:38
-
19:11
-
18:39
-
18:12
-
17:57
-
17:15
-
17:14
-
17:06
-
17:02
-
16:03
-
15:50
-
15:04
-
13:15
-
12:35
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:00
-
10:37
-
09:56
-
09:56
-
08:53
-
08:24