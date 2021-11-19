Советская чемпионка «Ролан Гаррос»: Роджер Федерер — это явление. Мы на него молимся

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде, советская теннисистка Ольга Морозова поделилась мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере. Ранее Федерер объявил, что пропустит Australian Open, и признал, что, скорее всего, не выступит на Уимблдоне.

«Федерер – это явление в теннисе, мы на него молимся практически. Он оставил невероятный след в современном теннисе. Речь и о красоте тенниса, и о ведении игры.

Я считаю, что Уимблдон без Федерера немыслим. Решение будет принимать он, с учётом того, чего хочет от тенниса и от своей жизни. Если захочет играть Уимблдон с листа – ради бога. Но я не верю, что он будет показывать какие-то невероятные результаты. Молодое поколение очень сильное, цепкое, энергичное», — цитирует Морозову «РИА Новости Спорт».



