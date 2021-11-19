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Даниил Медведев выиграл 8-й матч подряд на Итоговых чемпионатах ATP

Даниил Медведев выиграл 8-й матч подряд на Итоговых чемпионатах ATP
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых чемпионатах ATP до восьми матчей. Это произошло после победы уроженца Москвы над представителем Италии Янником Синнером в третьем туре группового этапа в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу россиянина.

В прошлом году Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин выиграл пять матчей подряд, последний из которых — финал с австрийцем Домиником Тимом.

В полуфинале соревнований в Турине Даниил сыграет либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

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