Даниил Медведев выиграл 8-й матч подряд на Итоговых чемпионатах ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых чемпионатах ATP до восьми матчей. Это произошло после победы уроженца Москвы над представителем Италии Янником Синнером в третьем туре группового этапа в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу россиянина.

В прошлом году Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин выиграл пять матчей подряд, последний из которых — финал с австрийцем Домиником Тимом.

В полуфинале соревнований в Турине Даниил сыграет либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.