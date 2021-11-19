Янник Синнер: Даниил Медведев провёл невероятный матч

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине со счётом 0:6, 7:6 (7:5), 6:7 (8:10).
«В первом сете, конечно, я немного нервничал. Были моменты, в которых Медведев вообще не допускал ошибок. Я старался найти решения. Мне потребовалось время, чтобы понять, как следует с ним играть. Постепенно я это понял.
В ряде эпизодов мне не повезло, но Медведев — вторая ракетка мира, он провёл невероятный матч. Я старался изо всех сил. Атмосфера вокруг поединка мне помогла. Это был великолепный матч. Конечно, мне хотелось, чтобы он закончился не так, но я могу гордиться тем, как играл после первого сета», — приводит слова Синнера официальный сайт турнира.
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