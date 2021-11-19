Даниил Медведев подытожил выступление в группе на Итоговом турнире. Он выиграл все 3 матча

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё выступление в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP. Медведев выиграл все три матча, победив Хуберта Хуркача, Александра Зверева и Янника Синнера. Во всех случаях матчи завершались в трёх сетах.
«Считаю, во всех трёх матчах я очень хорошо подавал. Сегодня (в матче с Синнером. — Прим. «Чемпионата») соперник впервые сделал брейк. Я сделал много эйсов, первая подача шла.
Когда ты выигрываешь все три матча, тебе нравится всё. Но здесь быстрый корт, и подача по-настоящему важна», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В полуфинале соперником Медведева станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.
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