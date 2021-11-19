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«Я мог бы просто сняться, но я вышел на корт и устроил шоу». Медведев обратился к критикам

«Я мог бы просто сняться, но я вышел на корт и устроил шоу». Медведев обратился к критикам
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25-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в заключительной игре групповой стадии Итогового турнира.

«Не хотел 2,5 часа играть «мёртвый матч», так что это было неожиданно. Я люблю читать комментарии, поэтому люди, которые меня критикуют, должны понять, что я мог просто сняться. Сказать перед игрой, что у меня болит голова и просто не выходить на корт. Не поменялось бы ничего — я бы всё равно закончил группу первым. Я же вместо этого вышел на корт и устроил шоу. Думаю, тем, кто был на стадионе и заплатил за билеты, понравилось. Так что я выполнил свою работу», — цитирует Медведева Tennis Majors.

В полуфинале соперником Медведева станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.

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