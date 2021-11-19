22-кратная чемпионка ТБШ: теннису нужны такие люди, как Даниил Медведев
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, поделилась мнением о второй ракетке мира, российском теннисисте Данииле Медведеве. Россиянин выиграл все три матча в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP и вышел в полуфинал.
«Когда я начинала играть, были такие теннисисты, как Илие Настасе, Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Билли Джин Кинг. Всё это были люди с характером.
Теннису нужны такие люди, как Медведев. Он бунтарь, он забавный. И он побеждает», — приводит слова Шрайвер Tennis Head.
В полуфинале соперником Медведева станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.
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