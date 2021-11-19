Тренер Синнера: в декабре мы с Янником поставили цель — топ-10 и Итоговый. Я им горжусь

Рикардо Пьятти, тренер итальянца Янника Синнера прокомментировал выступление своего подопечного на Итоговом турнире. 20-летнгий теннисист заменил по ходу турнира соотечественника Маттео Берреттини: первый матч он выиграл у Хуберта Хуркача, а второй в упорной борьбе проиграл Даниилу Медведеву.
«Он очень волновался, ведь понимал, что может сыграть, но ждал решения Маттео. Позже Маттео написал ему лично и пожелал насладиться турниром. Это напутствие стало главным.
На протяжении всего сезона теннисисты тренируются, чтобы оказаться в такой атмосфере. Так что да, от этого надо просто получать удовольствие. Думаю, Яннику удалось сыграть так круто именно потому что он получал удовольствие от игры.
Я очень горжусь им и не только из-за сегодняшнего дня. Ещё в начале сезона мы поставили цель — войти в топ-10 и попасть на Итоговый турнир ATP. Он попал в Турин, обыграл Хуркача и теперь закончит сезон в Топ-10. Я очень им горжусь», — цитирует Пьятти пресс-служба ATP.
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