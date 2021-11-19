Энди Роддик: я не хотел бы сразиться с Даниилом Медведевым

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик поделился мнением о второй ракетке мира, российском теннисисте Данииле Медведеве. Россиянин выиграл все три матча в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP и вышел в полуфинал.

«Даниил не тот соперник, против которого я хотел бы сразиться. Этот парень освоил метод «запутать и победить». Он может отойти назад и невероятно жёстко защищаться, просто вынуждая соперника быть агрессивным, провоцируя его на это.

У него есть возможность сотворить что-то безумное, действуя при этом очень расчётливо», — приводит слова Роддика Tennis Head.

В полуфинале соперником Медведева станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.



