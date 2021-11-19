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Медведев: выходной перед полуфиналом? Иногда это преимущество, а иногда – помеха

Медведев: выходной перед полуфиналом? Иногда это преимущество, а иногда – помеха
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25-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к полуфинальному матчу Итогового турнира АТР. Его соперником станет Андрей Рублёв или Каспер Рууд.

«Я посмотрю матч и буду готовиться к победителю. Выходной перед полуфиналом? Иногда это бывает преимуществом, а иногда – помехой. Но тут уж ничего не поделаешь, мне просто нужно максимально хорошо справиться с ситуацией», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Полуфинальные матчи ATP Finals состоятся в субботу, 20 ноября.

Даниил Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира АТР. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Доминика Тима из Австрии. Уже на текущих соревнованиях россиянин выиграл все три матча на групповом этапе.

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