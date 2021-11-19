Даниил Медведев — о матче с Синнером: во 2-м сете я хотел закончить поскорее и лечь спать

25-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Италии Янником Синнером со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в заключительной игре групповой стадии Итогового турнира.

«Это был тяжёлый матч. Уже до матча ты понимаешь, что он ничего не решает, но всё равно хочешь выиграть и, естественно, не хочешь, чтобы игра продолжалась три с половиной часа.

Первый сет прошёл на хорошем уровне и длился всего 30 минут, я имел преимущество. Во втором сете я хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше, но мне не удалось этого сделать. Янник играл хорошо, но особенно удачно для него сложились второй и третий сеты. Третий сет был очень тяжёлым, потому что я не люблю проигрывать, но в то же время уже не мог бегать по корту. Старался играть немного быстрее и агрессивнее. Это был странный матч, но в любом случае я рад победить.

Возможно, если матч не был бы «мёртвым», то я бы действовал немного по-другому, но это не значит лучше. Скорее всего, у меня было бы больше нервов и мыслей о том, что мне обязательно надо выигрывать этот матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.