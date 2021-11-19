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Медведев «отдал» Синнеру очко после ошибки судьи в матче Итогового турнира ATP. Видео

Медведев «отдал» Синнеру очко после ошибки судьи в матче Итогового турнира ATP. Видео
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Российский теннисист Даниил Медведев отличился красивым поступком в матче Итогового турнира АТР. В матче третьего раунда группового этапа вторая ракетка мира «отдал» очко своему сопернику Яннику Синнеру после ошибки линейного судьи.

Линейный ошибся, выкрикнув «аут» после удара итальянского теннисиста под заднюю линию — то, что мяч попал в пределы корта, увидел не только судья но вышке, но и сам Медведев. По правилам мяч должен был переигрываться, однако Даниил, отправивший мяч в аут, согласился с тем, что выкрик линейного был уже после его удара и никак не помешал ему сыграть мяч. Характерным жестом россиянин показал, что розыгрыш должен отойти Синнеру.

Видео доступно в официальном «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

«Мистер Медведев продемонстрировал спортивную честность», — резюмировал судья на вышке.

В итоге Даниил выиграл у Синнера со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) — Медведев не проигрывает на Итоговом турнире уже восемь матчей подряд.

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