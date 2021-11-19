«Бедведев». Над Медведевым подшутили из-за его зевка в матче с Синнером

В «твиттере» Tennis TV появился короткий ролик, снятый в ходе матча россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера на Итоговом чемпионате ATP. В одном из эпизодов Медведев не сумел сдержать зевок, и этот момент зафиксировала камера.

«Бедведев», — отмечается в подписи к видео. Игра слов: англ. bed (кровать) и «Медведев».

Права на видео принадлежат ATP. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Tennis TV.

Напомним, Даниил Медведев выиграл все три матча в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP и вышел в полуфинал. В полуфинале соперником российского теннисиста станет либо его соотечественник Андрей Рублёв, либо норвежец Каспер Рууд. В другом полуфинале сразятся Новак Джокович и Александр Зверев.