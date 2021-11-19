Чесноков: зачем Медведеву рвать задницу в матче с Синнером? Даня не выкладывался на полную

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков подвёл итоги встречи россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера в матче групповой стадии Итогового турнира АТР. Напомним, результат игры не имел никакого турнирного значения, на кону стояли только призовые и 200 рейтинговых очков за победу. Победу одержал Медведев — 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

«Зачем Медведеву нужно было выкладываться и рвать задницу в матче с Синнером? Не было никакой разницы, выиграет он со счётом 6:0, 6:0 или проиграет. Единственное, что мог принести этот матч — это деньги.

В такой ситуации не нужно рвать жилы, но при этом не хочется развалить свою игру. Синнер играл нереально здорово, это был один из лучших матчей в его карьере. Янник знал, что матч не имеет турнирного значения, поэтому просто играл для себя. У него вообще не играли нервы. Для меня было очевидно, что Даня не выкладывался на полную. Не было такого, что Медведев втягивал Синнера, заставлял того играть длинные розыгрыши.

В полуфинале Дане нужно быть свежим, поэтому вчера его задачей было не сломать свою игру. Когда Медведев брейканул Синнера, было видно, что он просто не хочет проиграть. Он невероятно собрался на тай-брейке и начал играть в свой теннис, будто этот матч решал всё», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.