Серена Уильямс закончила сезон на худшей позиции с 2006 года

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс заняла 41-е место в рейтинге WTA по итогам сезона. Это худший результат Уильямс-младшей с 2006 года, когда она закончила год на 95-м месте в мировой классификации.

Напомним, в конце августа 2021 года Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.

Серена Уильямс 7 раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, 3 — «Ролан Гаррос», 7 — Уимблдон, 6 — US Open.