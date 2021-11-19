Впервые за 45 лет турнир в Гамбурге пройдёт в комбинированном формате
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Соревнования Hamburg European Open пройдут в 2022 году в комбинированном формате — и мужской и женский розыгрыши турнира будут идти параллельно, на одной неделе. Об этом сообщил Михал Самульски на своей официальной странице в «твиттере». В таком формате соревнования состоятся впервые с 1978 года.
«Я очень рада, что нам удалось добиться этого решения. Для меня это сбывшаяся мечта! Считаю, что комбинированный турнир является лучшим предложением для любителей тенниса», — сказала директор турнира Сандра Райхель.
В 2021 году соревнования прошли в июле с разницей в неделю. Победителем женских соревнований стала Елена-Габриэла Русе из Румынии, мужского — представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
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