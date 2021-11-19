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Рублёв не сумел выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив Рууду

Рублёв не сумел выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив Рууду
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В Турине (Италия) состоялся матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Зелёной группе. Судьба встречи и места в полуфинале решилась на тай-брейке третьего сета. Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на соревнованиях, уступив норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

Рублёв 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Рууд исполнил 14 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Рууд впервые обыграл Рублёва в официальном матче. По личным встречам впереди Андрей — 4-1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд на Итоговом чемпионате ATP.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с россиянином Даниилом медведевым.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
19 ноября 2021, пятница. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
2 		7 7 7
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам
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