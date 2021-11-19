Рублёв не сумел выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив Рууду

В Турине (Италия) состоялся матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Зелёной группе. Судьба встречи и места в полуфинале решилась на тай-брейке третьего сета. Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на соревнованиях, уступив норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

Рублёв 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Рууд исполнил 14 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Рууд впервые обыграл Рублёва в официальном матче. По личным встречам впереди Андрей — 4-1.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд на Итоговом чемпионате ATP.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с россиянином Даниилом медведевым.